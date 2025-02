Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Ettringen, Neue Schulstraße (ots)

Am Freitag, 31.01.2025, kam es in der Zeit zwischen 06.45 und 12.15 Uhr, in der Neue Schulstraße in Ettringen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte, vermutlich beim Rangieren aus einer Parklücke, einen geparkten PKW, Ford Kuga, welcher dadurch an der Frontstoßstange beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise der Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben, von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell