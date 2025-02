POL-HR: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.02.2025: Niedenstein Tatzeit: Mittwoch, 05.02.2025, 19:55 bis Freitag, 07.02.2025, 14:45 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich in dem oben genannten Tatzeitraum unbefugt Zutritt in ein leerstehendes Wohnhaus im Buchenweg in Niedenstein. Durch Aufhebeln des Terrassenfensters mittels nicht bekannten Werkzeugs gelangten sie in das Hausinnere und ...

mehr