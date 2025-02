Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.02.2025:

Niedenstein

Tatzeit: Mittwoch, 05.02.2025, 19:55 bis Freitag, 07.02.2025, 14:45 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich in dem oben genannten Tatzeitraum unbefugt Zutritt in ein leerstehendes Wohnhaus im Buchenweg in Niedenstein. Durch Aufhebeln des Terrassenfensters mittels nicht bekannten Werkzeugs gelangten sie in das Hausinnere und durchsuchten alle Etagen des Wohnhauses nach Wertgegenständen. Hierbei wurden unter anderem antike Möbelstücke beschädigt. Im 1. Stockwerk des Hauses befand sich ein ca. 50 cm x 50 cm großer Tresor, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei mittels heißer Arbeit, also durch Aufflexen, geöffnet wurde. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Hinsichtlich des Diebesgutes bedarf es weiterer Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Homberg unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in -Pressesprecherin-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell