Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch: Täter erbeuten Schmuck

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.02.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Montag, 03.02.2025, 12:15 Uhr bis 20:50 Uhr

Unbekannte brachen am Montag in ein Wohnhaus in der Gangolfstraße in Fritzlar ein. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster des Wohnhauses ein und verschafften sich somit Zutritt. Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Durch die unbekannten Täter wurde div. Goldschmuck in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Der Sachschaden am Fenster wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell