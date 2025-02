Polizei Homberg

POL-HR: Leerstehendes Wohnhaus durch Brand komplett beschädigt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.02.2025:

Borken (Hessen)

Ereigniszeit: Montag, den 03.02.2025 gg. 03:10 Uhr

Am frühen Montagmorgen wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines leerstehenden Fachwerkhauses in Borken - Pfaffenhausen alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte gegen 03:15 Uhr standen sowohl das Einfamilienhaus, als auch die angrenzende Scheune, in Brand. Die Wehren aus Borken (Hessen) und Homberg/Efze konnten den Brand unter Kontrolle bekommen. Beide Objektteile wurden durch den Brand erheblich beschädigt und mussten zum Großteil abgetragen werden. In diesem Zusammenhang musste die Freudenthaler Straße in Borken - Pfaffenhausen bis ca. 11 Uhr gesperrt werden.

Durch den Brand wurde auch ein Nachbarhaus beschädigt. Hierbei gerieten kurzzeitig Teile des Dachstuhls in Brand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden an den Objekten auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Bereich. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Zu den genauen Umständen vor Ort und zur Brandursache wird die Kriminalpolizei in Homberg/Efze ermitteln.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

