Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gewerbeobjekt; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.01.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Mittwoch, 29.01.2025, 17:15 Uhr - Donnerstag, 30.01.2025, 07:10 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Gewerbeobjekt in der Brandenburger Straße in Fritzlar eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Die Homberger Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich die Einbrecher in der Tatnacht unerkannt dem Gewerbeobjekt. Dort hebelten sie eine Zugangstür auf, um in die Räumlichkeiten des Gebäudes zu gelangen. Im Innenraum wurden mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. In einem der Räume fanden die unbekannten Täter einen Tresor vor. Diesen lösten die Einbrecher aus der Verankerung und transportierten ihn samt Inhalt nach draußen. Nach bisherigem Ermittlungsstand luden die Unbekannten den Tresor in ein mitgeführtes Fluchtfahrzeug ein. Weiterhin entnahmen sie aus dem Gewerbeobjekt eine Akku-Flex und einen Akku-Schrauber der Marke Makita. Mit der gesamten Beute entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Bei dem Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell