Polizei Homberg

POL-HR: Borken - Einbruch in Wohnhaus - Täter werden von Alarmanlage überrascht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.01.2025:

Borken

Einbruch in Wohnhaus - Täter werden von Alarmanlage überrascht

Tatzeit: Freitag, 24.01.2025, 13:34 Uhr

Unbekannte Täter sind am Freitagmittag in ein Wohnhaus an der Berliner Straße in Borken eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten eine rückwärtige Doppelflügeltür des Wohnhauses auf und verschafften sich somit gewaltsam Zutritt zum Innenbereich. Da die Tür allerdings mit einer Alarmanlage gesichert war, schlug der akustische Alarm an. Die unbekannten Täter durchwühlten zwar noch auf die Schnelle einen kleinen Bereich des Wohnhauses, flüchteten dann aber umgehend vom Tatort.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden keine Gegenstände entwendet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegengenommen.

Die Kriminalpolizei Homberg übernimmt die weiteren Ermittlungen in dem Vorfall.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

