POL-HR: Einbrüche in Borken: Unbekannte Täter dringen in Wohnhäuser ein

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.02.2025:

Borken (Hessen)

Tatzeit: Freitag, 31.01.2025, 20:00 Uhr bis Samstag, den 01.02.2025, 08:00 Uhr

Unbekannte sind zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in zwei Wohnhäuser im Scheibenweg in Borken eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die unbekannten Täter das Fenster eines Wohnhauses ein und verschafften sich somit Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich des Einfamilienhauses durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter nahmen div. Goldschmuck und eine Digitalkamera mit. Der Sachschaden am Objekt wird auf 500 Euro geschätzt.

Im gleichen Tatzeitraum drangen unbekannte Täter in ein benachbartes Wohnhaus ein. Hierbei hebelten die Unbekannten ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf. Durch dieses gelangten die Täter in das Objekt, welches in Folge ebenfalls durchsucht wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Am Kellerfenster entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 200 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell