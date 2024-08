Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Zug besprüht - Bundespolizei sucht weitere Zeugen

Wismar, Dorf Mecklenburg (ots)

Gestern, den 22. August 2024 gegen 22:25 Uhr, beobachtete der Zugbegleiter des RE 13177 (von Wismar Richtung Ludwigslust), dass der RE 52939 (ODEG von Berlin nach Wismar) beim Halt am Haltepunkt Dorf Mecklenburg, durch drei maskierte Personen auf der bahnsteigabgewandten Seite großflächig besprüht wurde.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Wismar verlegte zum Bahnhof Wismar, um bei Einfahrt des Zuges den Sachverhalt aufzunehmen und mögliche Zeugen zu befragen.

Nach ersten Erkenntnissen will eine Reisende am Haltepunkt Dorf Mecklenburg gesehen haben, wie drei dunkel gekleidete, maskierte Personen die ODEG während des fünf-minütigen Halts besprüht haben. Sowohl der Triebfahrzeugführer als auch die Zugbegleiterin der ODEG konnte keine weiteren Angaben machen, da sie von dem Vorfall im Zug nichts mitbekommen haben.

Insgesamt wurde durch die Bundespolizisten ein Graffiti mit einer Größe von knapp acht Quadratmetern in den Farben grün, gelb, rot und schwarz festgestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat im Zeitraum von 22:20 Uhr bis 22:35 Uhr am 22. August 2024 verdächtige Personen am Haltepunkt Dorf Mecklenburg beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/2083-1111 oder -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell