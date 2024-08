Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei bittet erneut um Ihre Mithilfe nach besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs

Rostock (ots)

Nach der Fußballbegegnung des F.C. Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli am 25.11.2023 kam es in der Verteilerebene des Rostocker Hauptbahnhofs aus einer Gruppe von ca. 40 - 50 Personen zu körperlichen Angriffen und Flaschenwürfen auf eingesetzte Polizeibeamte und Mitarbeiter der DB Sicherheit. Eine Bierflasche trifft einen Beamten, zu diesem Zeitpunkt noch ohne Helm, im Gesicht. Aufgrund seiner Verletzungen am Jochbein und Nase musste der Beamte ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Rostock die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild des unbekannten Tatverdächtigen an.

Da alle bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des unbekannten Täters führten, bittet die Bundespolizei um Mithilfe der Bevölkerung. Eine Öffentlichkeitsfahndung ist unter folgendem Link im Internet eingestellt.

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa-53-2024.html

Wer kennt die auf dem Foto abgebildete Person oder kann sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/2083-0 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

