BPOL-HRO: Schneller Erfolg der Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Straftäter

Rostock (ots) - Eine 46-jährige Frau wurde am gestrigen Montag, den 12. August 2024 vermutlich Opfer eines Taschendiebstahls am Rostocker Hauptbahnhof. Die Frau betrat gegen 11:45 Uhr den Hauptbahnhof Rostock mit ihrem Mobiltelefon und ihrer Bahnfahrkarte in der Gesäßtasche. Etwa 15 Minuten später stellte sie auf dem Weg zum Bahnsteig plötzlich fest, dass sowohl das Mobiltelefon und die Bahnfahrkarte abhandengekommen ...

