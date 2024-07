Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Kessenich - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 10.07. 2024, gegen 23 Uhr, und dem 11.07.2024, gegen 05:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung auf der Nikolausstraße in Bonn-Kessenich ein.

Nach der Spurenlage hatten sie sich durch das gewaltsame Öffnen eines in Kippstellung stehenden Fensters Zugang in die Räume verschafft, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Während der Wohnungsinhaber in einem Raum schlief, entwendeten der/die Einbrecher neben einer hochwertigen Spielkonsole auch rund 100 Euro Bargeld aus einer Geldbörse und entfernte(n) sich dann unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell