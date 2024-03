POL-F: 240318 - 0313 Frankfurt - Ostend: "Drahtesel-Drama" mit Festnahme

Frankfurt (ots) - (dr) Am Samstagabend (16.03.2024) kam es im Gallus zu einem versuchten Handtaschenraub, bei dem ein bislang unbekannter Täter eine 59-jährige Frau mit Pfefferspray attackierte. Die Geschädigte befand sich gegen 21:40 Uhr auf dem Gehweg der Mainzer Landstraße und lief in Begleitung einer weiteren Frau westlich in Richtung Griesheim. Kurz nach der ...

