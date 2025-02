Polizei Homberg

POL-HR: Exhibitionist entblößt sich - vorläufige Festnahme

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.02.2025:

Melsungen

Tatzeit: Dienstag, den 04.02.2025 um 13:10 Uhr

Eine Zeugin ging am Dienstagmittag zu Fuß durch die Lindenbergstraße in Melsungen. Plötzlich fiel ihr eine männliche Person auf, welche mit geöffneter Hose und entblößtem Geschlechtsteil in einer Grundstückseinfahrt stand. Dabei soll der Mann an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die Zeugin verständigte die Polizeistation in Melsungen, die den Mann vor Ort vorläufig festnahm und zur Dienststelle verbrachte. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren dafür verantworten müssen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Homberg geführt.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell