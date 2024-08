Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen- Nach Unfall verstorben

Nach einem Unfall am Donnerstag (25.07.2024) bei Niederstotzingen erlag eine 85-Jährige ihren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (25.07.2024) kurz nach 18 Uhr auf der L 1168. Ein 35-Jähriger war mit seinem BMW-Kraftrad von Riedhausen in Richtung Niederstotzingen unterwegs. Von rechts, aus einem Feldweg, fuhr eine 85-Jährige mit ihrem Pedelec in die Landstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer. Beide Beteiligten stürzten. Die Pedelec-Fahrerin erlitt dabei schwerste, der Motorrad-Fahrer leichte Verletzungen. Ein Hubschrauber flog die Seniorin in eine Klinik. Dort erlag sie am Freitag (02.08.2024) ihren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft beauftragte zudem zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Gutachter.

