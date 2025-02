Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Täter gelangen ins Haus, entwenden jedoch nichts

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.02.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Sonntag, 09.02.2025, 10:30 Uhr

Am Sonntagvormittag verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters mittels eines nicht bekannten Werkzeugs Zutritt zum Untergeschoss eines Wohnhauses in der Hersfelder Straße. Dem Aufhebeln des Fensters gingen mehrere Versuche des Öffnens an weiteren Fenstern und Türen vom Wohnhaus voran. Die Unbekannten gelangten so in das Hausinnere, wo sie zielgerichtet nach Wertgegenständen suchten, jedoch nichts entwendeten.

Durch die Hebelversuche und den Beschädigungen an dem Fenster wird derzeit von einem Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich ausgegangen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Homberg. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegengenommen.

Yvonne Winter, KHK`in -Pressesprecherin-

