Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreisekontrollen enden in der Justizvollzugsanstalt

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Heute Morgen kurz nach 01:00 Uhr wurde ein rumänischer Staatsangehöriger im Alter von 44 Jahren am Grenzübergang in Reitzenhain zur Einreisekontrolle bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Rumäne konnte die geforderte Geldstrafe von über 2500 EUR nicht aufbringen und wurde in die Justizvollzugsanstalt Zwickau eingeliefert.

Erst am 16. Dezember 2024 um 16:40 Uhr wurde ein 58-jähriger Türke kontrolliert, auch hier lag ein Haftbefehl vor. Der Mann war von der Staatsanwaltschaft Amberg wegen Urkundenfälschung ausgeschrieben. Auch er wurde von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in die Justizvollzugsanstalt nach Zwickau gebracht, da er die geforderte Geldstrafe von fast 1000 EUR nicht aufbringen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell