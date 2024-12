Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Ein Mann muss über 7000 Euro zahlen um nach Deutschland einzureisen

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am Dienstag, den 3. Dezember 2024, um 18:45 Uhr wurde ein 64 Jahre alter montenegrinischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz vorstellig. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde eine Ausschreibung zum Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Hehlerei festgestellt. Es war noch eine Geldstrafe von über 7000 Euro offen. Der Mann hatte nicht soviel Geld dabei und kontaktierte seinen Sohn. Sein Sohn zahlte das Geld in Berlin ein und der Montenegriner konnte seine Reise fortsetzen.

