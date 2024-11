Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mann hängt an abfahrenden Zug

Chemnitz (ots)

Am 30. Oktober 2024 um 12:15 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz telefonisch von einem Mitarbeiter vom Servicepoint am Chemnitzer Hauptbahnhof darüber informiert, dass eine Person an einem abfahrenden Zug hängt.

Sofort machten sich Einsatzkräfte vom Chemnitzer Hauptbahnhof auf den Weg zu dem Zug. Die Person konnte unverletzt geborgen werden. Bei der Person handelte es sich um einen 64 Jahre alten Armenier, der sich anfänglich gegen die Einsatzkräfte wehrte. Er konnte unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt in die Diensträume vom Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht werden.

Der Mann war in Richtung Dresden unterwegs, bei einem Halt am Chemnitzer Hauptbahnhof hatte er den Zug verlassen, sein Gepäck allerdings verblieb im Zug. Als er wieder in den Zug steigen wollte, waren die Türen bereits verriegelt. Sich an den Zug zu hängen, sah er für sich als einzige Möglichkeit mitzufahren.

Durch die Einsatzmaßnahmen kam es insgesamt zu einer Verspätung von 11 Minuten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Armenier auf freien Fuß belassen werden.

