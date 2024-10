Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreisekontrollen am Grenzübergang in Reitzenhain enden im Gefängnis

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 24. Oktober 2024 um 08:20 Uhr wurde ein 28 Jahre alter Rumäne zur Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen Erschleichen von Leistungen festgestellt. Der Rumäne konnte die geforderte Geldstrafe von 150,00 EUR nicht aufbringen, er wurde in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Auch für eine 43-jährige Tschechin endete die Einreisekontrolle am gestrigen Donnerstagnachmittag in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz. Bei der Tschechin war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau wegen Diebstahls offen. Sie konnte die Geldstrafe von fast 2000 EUR nicht aufbringen.

Ein Rumäne im Alter von 27 Jahren wurde heute Morgen von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Mannheim von zwei Haftbefehlen wegen Diebstahls. Für den Rumäne endete die Fahrt in der Justizvollzuganstalt in Zwickau, da er die geforderte Strafe von insgesamt 1200 EUR nicht aufbringen konnte.

