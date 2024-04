Polizei Bonn

POL-BN: Nach Tötungsdelikt in Zülpich-Füssenich: Polizei sucht nach Vasile Amariei - Meldung -3-

Zülpich (ots)

Am 15.08.2023 hatte eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt in Zülpich-Füssenich aufgenommen. Die beiden Bewohner einer Hofanlage waren an dem Tag in dem Objekt von Rettungskräften und Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden worden (siehe hierzu unsere Pressemeldung vom 15.08.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5580951).

Umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission hatten zu einem dringenden Tatverdacht gegen zwei Männer und eine Frau geführt. Die Tatverdächtigen konnten festgenommen werden. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft hatte ein Richter gegen sie Untersuchungshaftbefehle verkündet (siehe hierzu unsere Pressemeldung vom 19.09.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5606942).

Im Rahmen einer Haftprüfung war die Untersuchungshaft gegen den zur Tatzeit 37 Jahre alten und mittlerweile 38-jährigen Vasile Amariei aufgehoben worden. In der aktuell stattfindenden Hauptverhandlung vor dem Landgericht Bonn haben sich nun weitere Hinweise auf seine Täterschaft ergeben, weshalb das Amtsgericht Bonn einen erneuten Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen hat. Der Aufenthaltsort von Vasile Amariei ist derzeit unbekannt.

Auf richterlichen Beschluss veröffentlicht die Bonner Polizei jetzt ein Bild des Mannes, das im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar ist: https://polizei.nrw/fahndung/133808

Hinweise zum Aufenthaltsort von Vasile Amariei nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen. Auf Hinweise, die zu seiner Festnahme führen, hat die Bonner Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5.000 Euro ausgelobt.

