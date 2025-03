LPI-G: Motorradfahrerin verletzt

Gera (ots) - Gera: Am Montag (03.03.2025) gegen 10:15 Uhr versuchte ein 28-jähriger Mann widerrechtlich in den Tierpark in der Straße des Friedens zu gelangen. Nachdem Mitarbeiter des Parkes den 28-Jährigen ansprachen, versuchte dieser sich auf als angeblicher Polizeibeamter Zutritt zum Gelände zu verschaffen und in den Besitz eines Firmenfahrzeuges der Liegenschaft zu gelangen. Die Mitarbeiter verwiesen den Mann des Geländes, welcher fortfolgend über die Straße des ...

mehr