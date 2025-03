Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrugsdelikt

Altenburg (ots)

Altenburg: Bei der Polizei erstattete am 03.03.2025 eine 55-jährige Frau Strafanzeige. Betrüger hatten sich auf ein Inserat auf einem Online-Portal gemeldet und ihr Kaufinteresse vorgetäuscht. Anschließend überredeten sie die Geschädigte zum Scannen von Codes sowie zur Herausgabe ihrer Bankdaten und konnten so in betrügerischer Absicht mehrere tausend Euro von ihrem Opfer ergaunern. Die Polizei rät Bürgerinnen und Bürger ausdrücklich zur Vorsicht, wenn vermeintliche Käufer zum Öffnen von diversen Links oder zum Scannen von QR-Codes auffordern. Wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen an eine örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

