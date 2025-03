Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Gera (ots)

Gera: Am Montag (03.03.2025) gegen 10:15 Uhr versuchte ein 28-jähriger Mann widerrechtlich in den Tierpark in der Straße des Friedens zu gelangen. Nachdem Mitarbeiter des Parkes den 28-Jährigen ansprachen, versuchte dieser sich auf als angeblicher Polizeibeamter Zutritt zum Gelände zu verschaffen und in den Besitz eines Firmenfahrzeuges der Liegenschaft zu gelangen. Die Mitarbeiter verwiesen den Mann des Geländes, welcher fortfolgend über die Straße des Friedens lief und vorbeifahrende Fahrzeuge stoppte. Der Mann, der sich offensichtlich in einer emotionalen Belastungssituation befand, war in den letzten Tagen mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Zuletzt setzte dieser in der Zeulsdorfer Straße seine Hunde aus. Die Landespolizeiinspektion Gera berichtete am 02.03.2025 zum Tierschutzverstoß. Die hinzugerufene Polizei nahm den 28-Jährigen vorübergehend in Gewahrsam. Die Ermittlungen wegen Amtsanmaßung und Hausfriedensbruch wurden aufgenommen. (AK)

