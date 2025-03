Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einkaufsmarkt

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf: Am Samstagabend (01.03.2025), gegen 22:45 Uhr, brachen unbekannte Täter, in der Bahnhofsstraße in Berga-Wünschendorf, über das Dach in das Gebäude eines Einkaufsmarktes ein. Im Gebäude öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Bürotür und einen darin befindlichen Tresor auf. Hierdurch erbeuten die Täter Bargeld in noch ungeklärter Höhe. Anschließend können die Täter unerkannt fliehen. Am Markt entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens, welche Wahrnehmungen in dem benannten Zeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden (Bezugsnummer 0055890/2025). (AK)

