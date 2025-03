Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall in den Morgenstunden

Gera (ots)

Gera: Am heutigen Morgen (03.03.2025) gegen 06:20 Uhr rückten Rettungskräfte und Polizei zu einem Verkehrsunfall in die L3002/Hofer Straße aus. Ein 30-jähriger Fahrer eine PKW-VW befuhr die Hofer Straße aus Richtung Weißig in Richtung Dürrenebersdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 30-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte fortfolgend mit einer Verkehrsinsel. Der 30-Jährige geriet hierdurch in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden PKW-Toyota eines 34-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher, der 34-Jährige Unfallgegner sowie dessen 35-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und mussten folglich abgeschleppt werden. Nach aktuellen Ermittlungsstand war der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Hofer Straße wurde zwischenzeitlich vollständig gesperrt und konnte erst gegen 09:00 Uhr wieder freigegeben werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. (AK)

