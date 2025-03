Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer stürzt bei Reudnitz

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 02.03.2025 gegen 17:20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die L1086 aus Reudnitz kommend in Richtung Fraureuth. In einer leichten Linkskurve überholte der Motorradfahrer einen PKW und kam beim Wiedereinscheren ins Schlingern. In Folge stürzte der 22-Jährige und kam mit dem Motorrad im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Bei dem Unfall verletzte er sich, sodass er in ein Klinikum eingeliefert wurde. Am Motorrad entstand Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Die Straße musste für eine Stunde voll gesperrt werden. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell