LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 28.02.2025 ereignete sich ein Diebstahl einer Geldbörse in einem Supermarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Unbekannte Täter nutzten gegen 12:15 Uhr einen für sie günstigen Moment, als eine 78-jährige Altenburgerin ihre Handtasche im Einkaufswagen unbeobachtet stehen ließ. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst, als sie an der Supermarktkasse bezahlen wollte. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Hinweise zu den Tätern nimmt die ...

mehr