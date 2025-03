LPI-G: Einsatz in Heinrichstraße

Gera (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 00:10 Uhr führten Beamte des Inspektionsdienstes Gera eine Verkehrskontrolle mit dem Lenker eines E-Rollers in der Turmstraße in Gera durch. Hierbei wurde festgestellt, dass der 49-Jährige das Gefährt unter Drogeneinfluss führte. Dem Betroffenen wurde der weitere Werdegang hinsichtlich einer notwendigen Blutentnahme erläutert. Dies missfiel ihm so sehr, dass er die Beamten wegstieß und in "Kampfhaltung" ging. Die Polizisten mussten ...

mehr