Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher in der Wohnung - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in ihre Wohnung in der Erich-Weinert-Straße meldete am Freitag (28.02.2025) die 76-jährige Mieterin der Geraer Polizei, sodass diese die Ermittlungen dazu aufnahm. Demnach verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zur Wohnung der Frau im Erdgeschoss und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Nach vorliegenden Informationen erbeuteten die Einbrecher u.a. Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Tat selbst ereignete sich am 28.02.2025, in der Zeit von 06:25 Uhr bis 13:30 Uhr. Die Kripo in Gera übernahm die Ermittlungen (Bezugsnummer 0054032/2025) zum Tatgeschehen. Zeugen, welche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell