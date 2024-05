Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug aus Auto gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht auf Samstag hatte es ein Einbrecher im Süden Erfurts auf Elektrowerkzeug abgesehen. Der Unbekannte hatte die kleinen Arbeitsgeräte in einem VW Caddy erspäht. Mit brachialer Gewalt zerstörte er die Heckscheibe und schnappte sich seine Beute im Wert von 1.200 Euro. Anschließend flüchtete er und hinterließ zudem einen Sachschaden am Auto in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

