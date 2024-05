Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff auf Zigarettenautomat

Erfurt (ots)

In Möbisburg in Erfurt wurde in den vergangenen Tagen ein Zigarettenautomat das Ziel von Dieben. Unerkannt hatten sich die Unbekannten dem Automaten genähert und sich daran zu schaffen gemacht. Sie hebelten die Abdeckung auf, um an den ersehnten Inhalt zu gelangen und steckten sich Zigarettenpackungen sowie das Bargeld ein. Ein Mitarbeiter entdeckte den Diebstahl Samstagmorgen und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Derzeit ist noch unbekannt wie viel Beute die Diebe machten. (SE)

