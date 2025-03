LPI-G: Einbruch in Garagenkomplex

Gera (ots) - Ronneburg: Ein 58-Jähriger stellte am Freitag (28.02.2025) in der Straße Am Horsch Werk fest, dass unbekannte Täter sich an dessen Fahrzeug vergriffen hatten. Der BMW wurden gegen 05:30 Uhr auf den dortigen Parkplatz abgestellt. Als der Eigentümer gegen 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte dieser, dass die Täter versuchten die Türschlösser des Fahrzeuges aufzubohren. Ein Eindringen in ...

