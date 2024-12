Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall im Sayntal

Isenburg / Sayntal (ots)

Am 16.12.2024 gegen 15:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 413 zwischen Bendorf OT Sayn und Isenburg zu einem schweren Unfall. Eine Fahrerin eines PKW befuhr die kurvenreiche Strecke von Bendorf in Richtung Isenburg. In einer Linkskurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte frontal gegen eine dortige Felswand. Durch den Aufprall erlitt die Fahrerin schwere, jedoch zum nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Anschließend wurde die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert.

Die B413 wurde für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Im Rahmen des Rückstaus kam es zu einem weiteren Unfall im Bereich Isenburg. Hier blieb es jedoch bei einem Blechschaden.

