POL-PDNR: Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft

Buchholz (Westerwald) (ots) - Am 15.12.2024, gegen 16:00 Uhr, wurde - vermutlich im Rahmen eines Wendemanövers- das Garagentor des Geschädigten in der Hauptstraße in Buchholz beschädigt. Durch Zeugen konnte ein lauter Knall vernommen werden, im Anschluss entfernte sich ein Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

