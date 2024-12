POL-PDNR: Mit über 1,5 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Dierdorf (ots) - Am 14.12.2024 stellte der Geschädigte den Diebstahl seines Fahrrads aus seinem Schuppen in der Schloßstraße fest. Der Schuppen befindet sich gegenüber des Wohnhauses im Gartenbereich. Es handelt sich um ein Mountain-Bike der Marke Focus Whistler 3.0. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

