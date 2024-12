POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Sitzbank beschädigt

Oberirsen OT Marenbach (ots) - Marenbach- In der Nacht von Sonntag, 15.12.24, auf Montag, 16.12.2024, wurden von einem PKW, der in der Straße "Auf der Heide" in Marenbach parkte, die beiden amtlichen Kennzeichen entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

