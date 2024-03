BPOLI-KA: Freund bezahlt Geldstrafe

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend (16.März) am Bahnübergang Helmstadt-Bargen den Mechanismus des dortigen Schrankenbaums blockiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden am Bahnübergang Helmstadt-Bargen gegen 17.00 Uhr in den Mechanismus des Schrankenbaums mehrere Steine gelegt, sodass dieser nicht vollständig herunter- bzw. ...

mehr