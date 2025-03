Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Kraftfahrzeug

Gera (ots)

Ronneburg: Ein 58-Jähriger stellte am Freitag (28.02.2025) in der Straße Am Horsch Werk fest, dass unbekannte Täter sich an dessen Fahrzeug vergriffen hatten. Der BMW wurden gegen 05:30 Uhr auf den dortigen Parkplatz abgestellt. Als der Eigentümer gegen 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte dieser, dass die Täter versuchten die Türschlösser des Fahrzeuges aufzubohren. Ein Eindringen in das Fahrzeug gelang zum Glück nicht. Es entstand dennoch Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 0053864/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell