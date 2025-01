Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Jugendtreff

Rund 1.000 Euro Sachschaden am Gebäude ist die Bilanz eines Einbruchs in ein Vereinsheim im Gewerbegebiet Schwanenstraße. Ein Unbekannter hebelte im Zeitraum zwischen dem 21.12.2024 und dem 06.01.2025 ein Fenster sowie eine Tür des Jugendtreffs am Schussendamm auf und durchwühlte im Büro sämtliche Schränke und Schubladen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Unfallverursacher geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat einen in der Schubertstraße geparkten BMW in der Nacht von Sonntag auf Montag im Vorbeifahren am vorderen linken Kotflügel beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Ermittler vom Polizeirevier Ravensburg bitten unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zum Unfallverursacher.

Ravensburg

Streit eskaliert

Bei einem Streit zwischen mehreren Männern ist am Montag gegen 13.30 Uhr in Knollengraben eine Person verletzt worden. Aufgrund zurückliegender Unstimmigkeiten wegen Ruhestörung wollten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses das Gespräch suchen. Dieses eskalierte jedoch, woraufhin mehrere Männer im Alter zwischen 29 und 34 Jahren auf das 18-jährige Opfer losgingen und gemeinsam auf dieses einschlugen. Der 18-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ravensburg zum genauen Hergang sowie zu den Beteiligten dauern derzeit an.

Ravensburg

Täter schlägt mit Glas zu

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte am Marienplatz ist am Sonntag kurz vor Mitternacht ein 20-Jähriger leicht verletzt worden. Aus noch unbekannten Gründen kam es zwischen dem Heranwachsenden und zwei bislang unbekannten Männern zu einem Streit, in dessen Verlauf die zwei Unbekannten auf den 20-Jährigen einschlugen. Einer der Täter soll zudem mit einem Bierglas auf den Kopf des Opfers eingeschlagen haben. Das Duo flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Die Ermittlungen zu den beiden Tätern, die als südländisch, Mitte 20 Jahre alt und etwa 180 cm groß beschrieben werden, dauern an. Etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise auf das Duo geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern des Polizeireviers Ravensburg melden.

Bad Waldsee

Unbekannter macht sich an Futterautomat zu schaffen

Ein bislang unbekannter Täter hat sich im Zeitraum zwischen Sonntagmorgen und Montagvormittag an einem Futterautomaten am Rotwildgehege Tannenbühl zu schaffen gemacht. Er versuchte, mit einem Werkzeug den Automaten aufzubrechen, um an das Münzgeld zu gelangen. Dies gelang jedoch nicht, weshalb der Dieb unverrichteter Dinge von dannen zog. Er hinterließ Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Einbruch in Pkw

Ein bislang unbekannter Täter schlug die hintere rechte Scheibe des geparkten Pkw am Montagabend auf dem Parkplatz am Hopfenweiler ein und entwendete dort den im Fahrzeug befindlichen Geldbeutel. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter Tel. 0751/803-6666.

Kißlegg

Polizei misst Geschwindigkeit - jeder Zehnte zu schnell unterwegs

Rund jeder zehnte Verkehrsteilnehmer muss nach einer Geschwindigkeitsmessung am Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr mit einer Geldbuße rechnen. Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg überwachten auf Höhe der Anschlussstelle Kißlegg die bei Regen und nasser Fahrbahn geltende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h. Dabei waren bei knapp 3.000 gemessenen Fahrzeugen über 300 Fahrzeuglenker viel zu schnell unterwegs. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 146 km/h gemessen. Ihn und weitere 18 Autofahrer erwartet neben dem Bußgeld ein mehrwöchiges Fahrverbot.

Leutkirch

Auto zerkratzt

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro ist durch mutwillige Beschädigung eines Pkws in Leutkirch in der Nacht von Sonntag auf Montag entstanden. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit einem nicht näher bekannten Gegenstand den im Bereich der Dekan-Willburger-Straße geparkten Fiat Panda, indem er die Motorhaube und die rechte Fahrzeughälfte zerkratzte. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegengenommen.

Aichstetten

Polizei stoppt überladenen Umzugstransport

Mehrere Verstöße haben Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg bei der Kontrolle eines Lkws mit Anhänger am Sonntagnachmittag auf der A 96 festgestellt. Die Polizisten stoppten den 41 Jahre alten Fahrer des Gespanns, dessen zulässiges Gewicht um über 50 Prozent mit Umzugsgut überladen war. Zudem war die Fahrerlaubnis des 41-Jährigen nicht mehr gültig. Er sowie sein 20-jähriger Mitfahrer hatten außerdem keinen gültigen Aufenthaltstitel für Deutschland. Beide gelangen bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Den 20-Jährigen sowie einen weiteren 35 Jahre alten Mitfahrer erwartet zudem ein Verwarnungsgeld, weil beide nicht angegurtet waren. Auch der Halter des Lkws wird angezeigt, weil er die Fahrt zugelassen hat und im Lastwagen kein Kontrollgerät verbaut war. Die Fahrt für das Trio endete an Ort und Stelle. Ein anderes Umzugsunternehmen, das verständigt wurde, lud das Umzugsgut auf und brachte es an seinen Zielort.

