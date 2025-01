Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Mit Auto gegen Rathaus geprallt

Schaden von mehreren tausend Euro hat ein Autofahrer verursacht, der am frühen Montagmorgen im Ortsteil Bronnen in der Albstraße mit der Wand des Rathauses kollidiert ist. Der 22 Jahre alte Lenker, der in Richtung Mariaberg unterwegs war, kam mit seinem Seat bei glatter Fahrbahn in einer Kurve von der Straße ab. Er prallte frontal gegen die Rathauswand. Am Seat entstand dadurch ein so beträchtlicher Schaden, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden am Rathaus dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf rund 2.000 Euro belaufen.

Bad Saulgau

Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Kopfverletzungen und Rippenfrakturen hat eine Radfahrerin von einem Sturz in der Moosheimer Straße am Montagmorgen davongetragen. Die 81 Jahre alte Frau war ortsauswärts unterwegs, als sie beim Abbiegen in die Siedlungsstraße auf der glatten Straße stürzte. Sie fiel zu Boden und trug dabei keinen Fahrradhelm. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin umgehend in ein Krankenhaus. An ihrem Pedelec entstand ein Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Hohentengen

Feuerwehreinsatz

Wegen einer starken Rauchentwicklung musste die Freiwillige Feuerwehr am frühen Dienstag zu einem Wohnhaus im alten Kirchweg nach Ursendorf ausrücken. Die Fehlbedienung eines Schwedenofens hatte offenbar dazu geführt, dass gegen 4.30 Uhr eine dicke Rauchwolke aus dem Ofen entweichen konnte und sich im Wohnraum des 63-jährigen Bewohners verteilte. Dieser erlitt durch das Einatmen wohl eine Rauchgasvergiftung und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu einem offenen Brand war es in der Wohnung nicht gekommen, weshalb die Feuerwehr die Wohnung nach kräftigem Lüften ohne weitere Löscharbeiten wieder verlassen konnte. Anfangs war von einer Verpuffung im Ofen ausgegangen worden, weshalb zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort waren. Dieser Verdacht bestätigte sich glücklicherweise nicht. Die Höhe des durch den Rauch entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Herbertingen

Frau aus hilfloser Lage gerettet

Aufmerksame Nachbarn haben eine Frau aus dem Gemeindegebiet am Montagnachmittag aus einer brenzligen Notlage gerettet. Nachdem sie die 72 Jahre alte Frau schon über eine Woche lang nicht mehr gesehen hatten und diese auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür nicht reagierte, verständigten sie den Notruf. Nach weiteren Abklärungsmaßnahmen öffnete Polizei mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr die Wohnungstür und fand die 72- Jährige auf dem Boden ihres Schlafzimmers liegend. Wie lange sie so hatte ausharren müssen, ist unbekannt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau und brachte sie nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Mengen

Zeugen nach Einbruch in Hallenbad gesucht

In das Hallenbad in der Ablachstraße wurde in der Nacht zum Montag eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über eine rückwärtige Türe Zutritt in das Objekt und durchsuchte mehrere Räume. Ein Büroraum wurde vollständig durchwühlt. Des Weiteren brach der Einbrecher zwei Tresore auf. Insgesamt brachte er einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag an sich und suchte im Anschluss das Weite. Der Einbruch wurde am Montagmorgen bemerkt und der Notruf gewählt. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat zwischenzeitlich Ermittlungen wegen des Einbruchs eingeleitet. Personen, die zwischen Sonntag, 17.30 Uhr und Montag, 06.00 Uhr Verdächtiges um das Hallenbad beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell