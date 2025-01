Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Zwei Strafanzeigen waren die Bilanz einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montagabend in der Riedleparkstraße. Polizisten des Reviers Friedrichshafen überprüften einen Autofahrer und stellten dabei fest, dass er hinterm Steuer saß, obwohl er gar keinen Führerschein hat. Während auf den 45-Jährigen eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zukommt, muss der 43 Jahre alte Fahrzeughalter, der als Mitfahrer im Auto saß, ebenfalls mit strafrechtlichen Folgen rechnen, weil er die unerlaubte Fahrt zuließ.

Friedrichshafen

Polizisten von Randalierer attackiert

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 19-Jähriger rechnen, der am Montagabend gegen 21.15 Uhr in der Breslauer Straße für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Die Beamten waren gerufen worden, weil der Mann in seiner Wohnung randalierte. Bereits beim Eintreffen der Polizisten sprach er beleidigende und drohende Worte aus und warf diverse Gegenstände, unter anderem auch eine mehrere Kilogramm schwere Hantelscheibe, aus einem Obergeschoss gezielt in deren Richtung. Der psychisch auffällige 19-Jährige, der in der Vergangenheit schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, konnte in seiner Wohnung vorläufig festgenommen und im Anschluss in eine Fachklinik gebracht werden. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

Auch auf einen 63 Jahre alten Angehörigen des 19-Jährigen kommen Strafanzeigen zu. Er hatte ursprünglich den Notruf gewählt und störte am Einsatzort dann wiederholt die Maßnahmen der Polizei. Dem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, wehrte sich stattdessen gegen die Durchsetzung und betitelte die Beamten dabei mit beleidigenden Worten. Der 63-Jährige muss sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Friedrichshafen

Unfallflucht auf Krankenhaus-Parkplatz

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag zwischen 6.45 Uhr und 12.45 Uhr auf einem Parkplatz des Krankenhauses in der Röntgenstraße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein Unbekannter touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten KIA und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Kratzer und Dellen zu kümmern. Der am KIA Picanto entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Kressbronn

Polizei stoppt betrunken Radler

Mit Konsequenzen muss ein 42 Jahre alter Radfahrer rechnen, den Polizisten am Montagabend in Kressbronn gestoppt haben. Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, als er bei Dunkelheit ohne Licht und dazu in Schlangenlinien unterwegs war. Grund für die unsichere Fahrweise dürfte die deutliche Alkoholisierung gewesen sein. Weil eine Atemalkoholmessung rund 2,4 Promille ergab, folgte für den Mann die Abgabe einer Blutprobe in einer Klinik. Neben der Anzeige wegen des Fahrens ohne Beleuchtung, droht ihm auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Eriskirch

Wuchtiger Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch wurde ein 19-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Ein 50 Jahre alter Sprinter-Lenker war von Lindau kommend in Richtung Friedrichshafen unterwegs und erkannte offenbar nicht, dass sich der Verkehr vor ihm staute. In der Folge fuhr er nahezu ungebremst auf den Daihatsu des 19-Jährigen auf. Der junge Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrspur in Richtung Friedrichshafen kurzzeitig gesperrt werden.

Salem

Fahrer flüchtet nach Unfall und lässt Auto zurück

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr auf der K 7760 hat die Polizei Überlingen Ermittlungen eingeleitet. Ein Transportfahrzeug-Lenker war auf der Kreisstraße von Ahausen in Richtung Buggensegel unterwegs und verlor in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und prallte in der Folge wuchtig in die Leitplanke. Bei dem Unfall lösten sowohl die Airbags als auch das eCall-System des Fahrzeugs aus. Bei dem automatisch vom Fahrzeug abgesetzten Notruf gab der Fahrer an unverletzt zu sein und flüchtete im Anschluss vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Seinen Wagen, an dem rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, ließ er dabei zurück. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Fahrer nicht angetroffen werden. Die Polizei will nun im Rahmen der Ermittlungen klären, wer der verantwortliche Fahrer war. Den ersten Erkenntnissen zufolge droht ihm eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

