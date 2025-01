Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Am Montag gegen 01.33 Uhr lieferten sich ein 39-jähriger Nissan-Fahrer und ein 22-jähriger Opel-Fahrer auf der Ravensburger Straße in Weingarten ein Autorennen. Beide Fahrzeuge fuhren auf der Ravensburger Straße nebeneinander in Richtung Innenstadt von Weingarten und bemerkten offensichtlich nicht, dass ihnen ein Streifenwagen der Polizei folgte. Die Fahrt ging nebeneinander mit einer Geschwindigkeit von über 80 Km/h bis zur Ampel an der Liebfrauenstraße weiter. Dort überfuhr der Nissan-Fahrer schließlich noch die rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Weiterfahrt untersagt und die Führerscheine der Fahrzeugführer beschlagnahmt.

Aitrach

Auto prallt gegen Haus

Am Montag, gegen 02.18 Uhr befuhr eine 24-jährige Audi-Fahrerin die Hauptstraße in Aitrach in Fahrtrichtung Mooshausen. Aufgrund von Eisglätte und einer nicht entsprechend angepassten Geschwindigkeit, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Haus. Hierbei wurde die Türe, der Briefkasten und das Mauerwerk des Hauses beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 3000.- Euro. Die Fahrerin und zwei weitere Insassen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell