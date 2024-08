Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Einfamilienhaus

Heek (ots)

Tatort: Heek, Schöppinger Straße;

Tatzeit: 31.07.2024, zwischen 10.30 und 11.45 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind Unbekannte am Mittwochvormittag in Heek. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Objekt. Sie erbeuteten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ah-aus: Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell