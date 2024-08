POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Meckenemstraße; Tatzeit: zwischen 30.07.2024, 21.00 Uhr, und 31.07.2024, 08.20 Uhr; In ein Auto eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt. Die Täter entwendeten ein Navigationsgerät sowie Bargeld aus dem Pkw. Um in das Innere zu gelangen, schlugen sie die Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Zu dem Geschehen kam es an der Meckenemstraße. Hinweise erbittet das ...

