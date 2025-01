Polizeipräsidium Ravensburg

Herdwangen-Schönach

Einbruch

Unbekannte Täter gingen in der Zeit von 22.12.2025 bis 05.01.2025 in das für jedermann zugängliche Dorfgemeinschaftshaus "Lautenbach Franz-Marc" in Herdwangen Schönach. In der oberen Galerie wurde ein Aktenschrank aufgebrochen. Außerdem entwendeten sie einen unverankerten aber schweren Safe. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000.- Euro geschätzt. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552 2016-0 zu melden.

Ungebetener nächtlicher "Gast"

Ein noch unbekannter männlicher Täter gelangt am Sonntag gegen 02.30 Uhr über die unverschlossenen Kellerräume des Bergerhofs in Herdwangen-Schönach ins Hausinnere. Dort werden mehrere Schubladen in der Küche durch den Täter geöffnet. Beim Öffnen der Schlafzimmertüre wird die Wohnungsinhabern wach und sieht noch, wie eine völlig schwarz bekleidete männliche Person in Richtung Landstraße flüchtet. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552 2016-0 zu melden.

