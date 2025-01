Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Stein auf der Fahrbahn

Einen größeren Stein haben Unbekannte am Sonntag gegen 15.26 Uhr auf die Fahrbahn in der Olgastraße in Friedrichshafen gelegt. Eine 76-jährige Suzuki-Fahrerin sah diesen Stein auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht. Sie überfuhr ihn, wobei ein Reifen am Fahrzeug platzte. Der Sachschaden liegt bei ca. 400.- Euro. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 701-3104 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell