POL-HA: Hagener bei Abbiege-Unfall leicht verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Freitag (23.02.) wollte eine 19-Jährige mit ihrem VW auf der Herdecker Straße das Gelände einer Tankstelle verlassen. Sie bog um 20.15 Uhr nach rechts ab und stieß dabei aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Sharan zusammen. Der 49-jährige Fahrer, der in Richtung Herdecke unterwegs war, habe noch versucht den Unfall mit einer Vollbremsung zu verhindern. Er zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte ihn an der Unfallstelle. Der Mann lehnte eine ambulante Weiterbehandlung in einem Krankenhaus ab. Die 19-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt. (arn)

