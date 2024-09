Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Streit der einen endet für zwei andere mit Verletzungen

Neubrandenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen sind zwei Gruppen junger Leute im Bereich des Juri-Gagarin-Ring (nahe Lindetal-Center) gegen 04:30 Uhr aufeinander getroffen.

Mitglieder der einen Gruppe hatten beobachtet, wie sich in der anderen Gruppe ein 17-jähriges deutsches Mädchen und ihr 16-jähriger tunesischer Begleiter offenbar stritten. Eine 18-jährige Deutsche aus der unbeteiligten Gruppe ist dazwischen gegangen und wollte nach eigener Aussage dem Mädchen helfen. Die beiden Jugendlichen, die zuvor miteinander Streit hatten, hielten dann mit einem weiteren Täter aus der Gruppe plötzlich gegen die 18-Jährige zusammen. Sie traten auf sie ein - unter anderem auch im Kopfbereich - und verletzten sie dabei leicht.

Als die Begleiter der 18-Jährigen (alle Deutsche zwischen 18 und 22 Jahren) ihr helfen wollten, wurde ein 22-Jähriger durch einen scharfen Gegenstand im Gesicht verletzt. Er musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt in Klinikum gebracht werden.

Als die gerufenen Streifenwagen auf die Prügelei zufuhren, flohen die 17-jährige Deutsche und der 16-jährige Tunesier sowie der dritte Täter. Die Polizei hat die beiden Jugendlichen gefasst und nach den polizeilichen Maßnahmen an die Sorgeberechtigten übergeben. Gegen sie wird wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Zu dem weiteren Täter, der ebenfalls auf die 18-jährige Deutsche eingetreten und den 22-Jährigen verletzt haben soll, gibt es entsprechende Hinweise auf seine Identität. Auch gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Zum Ursprung des Streits der beiden Jugendlichen und warum die Sache am Ende so eskaliert ist, dauern die Ermittlungen an.

Wer die Schlägerei beobachtet hat und sachdienliche Hinweise dazu machen kann, wendet sich bitte an die Polizei - telefonisch unter 0395 / 55825224 oder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell