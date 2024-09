POL-NB: Nachmeldung: Mann attackiert Frau

Neubrandenburg (ots) - Am 02.09.2024 gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW im Neubrandenburger Stadtteil Carlshöhe. Die 46-jährige deutsche Radfahrerin überquerte schiebenderweise mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg in der Carlshöher Straße Ecke Wieselweg. Im selben Moment passierte ein Fahrzeug die Straße in Fahrtrichtung Salvador-Allende-Straße, sodass es zu ...

mehr